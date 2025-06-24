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- Шоу-бизнес
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Нереальное сходство: актера Пола Келли, который играет сына Кеннеди, заметили за работой
Работа над нашумевшим сериалом в самом разгаре.
В Нью-Йорке продолжается работа над сериалом-антологией под названием «Американская история любви» и первый сезон этого проекта расскажет о трагической истории одной из самых известных влюбленных пар США — Джона Кеннеди-младшего и Кэролин Бессетт-Кеннеди.
Джон — был единственным сыном убитого президента Америки Джона Кеннеди и Жаклин Кеннеди, а также очень популярным молодым человеком — за ним на протяжении всей жизни охотились папарацци, а затем и за его женой Кэролин Бессетт. Желтая пресса подробно описывали, где они ели и делали покупки, и даже освещали их публичные разногласия. Папарацци часто поджидали снаружи квартиры пары в Трайбеке, чтобы сделать фотографии.
Джон-младший часто пользовался не машиной, а ездил по городу на велосипеде при этом был одет в стильный костюм и рубашку. Именно одну их таких сцен воссоздадут в сериале и актер Пол Келли, который играет Кеннеди, уже попал в этом образ под прицел папарацци. Сходство с реальными фотографиями просто поразительное.
Ранее актера также подловиливо с Сарой Пиджон, которая играет Кэролин, во время работы. Это были первые кадры со съемок, а вот премьера сериала должна состояться на 14 февраля 2026 года, в День святого Валентина.