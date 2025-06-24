Удар по Днепру: очевидцы об ужасе в первые минуты после атаки

Удар по Днепру 24 июня

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Сегодня, 24 июня, российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, в результате которого, по последним данным, погибли 9 человек.

Очевидцы рассказали о первых минутах после удара, передает «Суспільне».

Днепрянин Александр рассказывает, что в момент ракетного удара проезжал недалеко от автомобиля.

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«Был очень сильный удар, от удара у меня выбило окна. Вышел, мы начали людей вытаскивать. Очень много раненых. У меня легкие травмы», — рассказал он.

Светлана и Сергей рассказывают, что при взрывах пошли к укрытию. Возможно, именно благодаря этому и остались живы.

Продавщица Людмила рассказывает, что в момент атаки была в помещении магазина.

«Попадали холодильники, сначала потолок упал, а потом уже все. Ну, там все разрушено. Все цели. Очень громко. Сейчас убираю мусор. Совершенно разрушено, ничего нет», — рассказала женщина.

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Жительница частного сектора в Днепре Наталья рассказывает, что во время атаки была у сына. Ее дом пострадал от российской атаки.

«В гараже, в сарае, в доме выбиты окна. Два выбиты полностью, остальные повреждены. С одной стороны крыша разрушена. Повезло, что не было дома. Потому что я смотрю комнату, где я бываю, там прямо окно лежит на моей кровати. Так что хорошо, что здесь не было», — отметила она.

Евгений живет на третьем этаже общежития, которое также повредило взрывной волной. Мужчина как раз пришел из ночной смены и лег спать, когда раздались взрывы.

«Услышал взрывы, вышел в коридор, и как раз „прилетело“, дверью накрыло, немного ногу порезало.

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У Евгения есть кошка Мия, которая испугалась взрывов и сбежала. Ему едва удалось ее отыскать.

© Суспільне

Другой мужчина, Валентин, тоже проживающий в общежитии, имел сегодня выходной, поэтому был дома. В комнате он находился вместе с ребенком.

«Был в комнате, стоял спиной к окну. После взрыва стекло полетело мне в спину, есть повреждения. Взрывы не считал, все смешалось. Должен был реагировать, потому что был с ребенком. У него шок», — рассказал мужчина.

Напомним, что 9 человек погибли в Днепре в результате вражеской атаки. Еще двоих россияне убили в Самаре Днепропетровской области.

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Кроме того, из-за удара баллистики поврежден поезд — Запорожье, возле которого произошел «прилет».