Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ по Днепру и назвал количество жертв

Атака на Днепропетровщину 24 июня

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По последним данным, в Днепропетровской области после российской атаки пострадали более 160 человек, а 11 человек погибли. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию.

Свою реакцию он опубликовал в Телеграмм-канале Zelenskiy/Official.

«Этот удар затронул много гражданской инфраструктуры: дома, школы, даже обычный пассажирский поезд. Более 500 пассажиров было в поезде. Пять вагонов разбито. Без жертв. Всем раненым оказана помощь. Очередной российский удар по жизни», — написал Владимир Зеленский.

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Россия не может производить баллистические ракеты и сотни других видов вооружения без иностранных компонентов, оборудования и экспертизы, которыми она не обладает самостоятельно. Вот почему очень принципиально очень перекрывать все схемы, позволяющие России получать эти ресурсы от сообщников. Необходимо значительно усилить санкции против РФ, чтобы остановить способность вести эту жестокую войну.

«Мы четко знаем, за что боремся, и это защита жизни. Россия ясно знает, почему она продолжает войну, и это пренебрежение к жизни и попытка очистить нашу землю от людей. Это не та борьба, в которой сложно избрать сторону. Быть с Украиной — это защищать жизнь. Я благодарен всем, кто помогает. Просто сейчас, на днях, мы делаем все, чтобы стало больше поддержки для наших людей, для нашего государства», — написал Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, 24 июня российские войска совершили массированную атаку на Днепропетровскую область, в результате которой погибли и ранены в Днепре и Самаре. Зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 10:56 из-за угрозы баллистических ракет. Российская армия атаковала областной центр, и в течение нескольких минут в городе прогремело еще несколько взрывов. Ранее Воздушные силы предупреждали о скоростных целях, двигавшихся в направлении Днепра.

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Кроме этого, в Одесской области россияне ракетами атаковали местный лицей. Погибли три работника учебного заведения. Возросло количество жертв ракетного удара по лицею в Одесской области

Число погибших в результате ракетной атаки на лицей в Одесской области возросло до трех человек. К сожалению, 60-летняя сотрудница столовой, которую спасатели освободили из-под завалов накануне, скончалась в больнице от полученных тяжелых травм. В общей сложности ранения получили 14 человек.