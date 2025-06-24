Володимир Зеленський відреагував на атаку РФ по Дніпру та назвав кількість жертв

Атака на Дніпропетровщину 24 червня

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За останніми даними, у Дніпропетровщині після російської атаки постраждали понад 160 осіб, а 11 людей загинули. Президент України Володимир Зеленський відреагував на цю ситуацію.

Свою реакцію він попублікував у Телеграм-каналі Zelenskiy / Official.

«Цей удар зачепив багато цивільної інфраструктури: будинки, школи, навіть звичайний пасажирський потяг. Понад 500 пасажирів було в потязі. П’ять вагонів розтрощено. Без жертв. Усім пораненим надано допомогу. Черговий російський удар по життю», — написав Володимир Зеленський.

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Додав, Росія не може виробляти балістичні ракети та сотні інших видів озброєння без іноземних компонентів, обладнання та експертизи, якими вона не володіє самостійно. Саме тому вкрай важливо максимально перекривати всі схеми, що дозволяють Росії отримувати ці ресурси від спільників. Необхідно значно посилити санкції проти РФ, щоб зупинити її здатність вести цю жорстоку війну.

«Ми чітко знаємо, за що боремось, і це захист життя. Росія чітко знає, чому вона продовжує війну, і це зневага до життя й намагання очистити нашу землю від людей. Це не та боротьба, у якій складно обрати сторону. Бути з Україною — це захищати життя. Я вдячний усім, хто допомагає. Просто зараз, цими днями, ми робимо все, щоб стало більше підтримки для наших людей, для нашої держави», — написав Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, 24 червня російські війська здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область, внаслідок якої є загиблі та поранені в Дніпрі та Самарі. Зафіксовано численні руйнування цивільної інфраструктури.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 10:56 через загрозу балістичних ракет. Російська армія атакувала обласний центр, і протягом кількох хвилин у місті пролунало ще кілька вибухів. Раніше Повітряні сили попереджали про швидкісні цілі, що рухалися в напрямку Дніпра.

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Окрім цього, на Одещині росіяни ракетами атакували місцевий ліцей. Загинуло троє працівників навчального закладу. Зросла кількість жертв ракетного удару по ліцею на Одещині

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на ліцей в Одеській області зросла до трьох осіб. На жаль, 60-річна працівниця їдальні, яку рятувальники визволили з-під завалів напередодні, померла в лікарні від отриманих важких травм. Загалом поранення отримали 14 людей.