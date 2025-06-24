ЄС пообіцяв "жорсткі та болючі" санкції проти РФ: що відомо про 18-й пакет

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Санкційний 18-й пакет ЄС проти РФ стане буде «жорстким і болючим».

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала під час зустрічі з главою України Володимиром Зеленським та генсеком НАТО Марк Рютте на полях саміту НАТО в Гаазі.

Вона наголосила, що Україна може розраховувати на повну підтримку з боку партнерів.

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«Ми багато чому можемо навчитися у вас. Але головне, ми можемо допомогти вам вижити та перемогти», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також вона сказала, що є постійна фінансова підтримка України.

«Ми знаємо, що ви воюєте за наші цінності та принципи», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що тиск на очільника Кремля Володимира Путіна на має припинятися, адже його слід змусити сісти за стіл переговорів.

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«Ми маємо тиснути на Путіна, щоб він сіл за стіл переговорів про справедливий і сталий мир. Тому 18-й пакет санкцій — дійсно жорсткий і болючий. Я знаю, що наші друзі з G7 також запровадять свої санкції. Все це показує, що ви — серед друзів. Ви можете розраховувати на нашу підтримку», — сказала вона.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте поки не розкрив зміст заключної декларації саміту в Гаазі, проте сказав про «важливі формулювання» щодо України, її підтримки, зокрема й фінансової.

Також відомо, що під час саміту НАТО в Гаазі 24 червня президент України заявив про потужний потенціал нашої держави у виробництві сучасного озброєння, зокрема БпЛА і ракет. Проте майже половина цієї спроможності залишається нереалізованою через нестачу фінансування.

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Європейці НАПРУЖИЛИСЬ від слів ЗЕЛЕНСЬКОГО! ПРО ЩО ВІН їх ПОПЕРЕДИВ у ГААЗІ?

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