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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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207
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В Україні впроваджують перевірки ВПО: хто може втратити статус

Довге перебування за межами України може стати підставою для втрати статусу ВПО.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
ВПО

ВПО

Міністерство фінансів з 1 липня щомісяця перевірятиме, чи перебували внутрішньо переміщені особи за межами України понад 90 днів. У разі підтвердження — довідку ВПО можуть скасувати після додаткової перевірки.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №376.

Якщо підтвердиться, що особа перебувала за межами України безперервно понад 90 календарних днів, проводиться додаткова перевірка. У разі встановлення факту виїзду на постійне місце проживання за кордон — довідку про взяття на облік ВПО можуть відкликати.

Водночас у постанові зазначені винятки. До 90-денного періоду не зараховуються дні:

  • службового відрядження;

  • лікування або реабілітації;

  • оздоровлення дітей;

  • стажування за кордоном.

Також не враховуються дні перебування за кордоном з таких причин:

  • смерті членів сім’ї або родичів;

  • догляду за хворою дитиною до 18 років;

  • перебування у лікарнях, судових чи правоохоронних органах.

Усі ці обставини мають бути документально підтверджені — зокрема запрошенням приймаючої сторони або іншими офіційними документами.

Якщо довідку ВПО відкликали, але особа повернулася в Україну, її можна поновити — на підставі особистої заяви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВПО зможуть отримувати пенсію через «Укрпошту». Водночас у селі на Чернігівщині пропонують переселенцям безкоштовне житло.

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