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В Україні впроваджують перевірки ВПО: хто може втратити статус
Довге перебування за межами України може стати підставою для втрати статусу ВПО.
Міністерство фінансів з 1 липня щомісяця перевірятиме, чи перебували внутрішньо переміщені особи за межами України понад 90 днів. У разі підтвердження — довідку ВПО можуть скасувати після додаткової перевірки.
Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №376.
Якщо підтвердиться, що особа перебувала за межами України безперервно понад 90 календарних днів, проводиться додаткова перевірка. У разі встановлення факту виїзду на постійне місце проживання за кордон — довідку про взяття на облік ВПО можуть відкликати.
Водночас у постанові зазначені винятки. До 90-денного періоду не зараховуються дні:
службового відрядження;
лікування або реабілітації;
оздоровлення дітей;
стажування за кордоном.
Також не враховуються дні перебування за кордоном з таких причин:
смерті членів сім’ї або родичів;
догляду за хворою дитиною до 18 років;
перебування у лікарнях, судових чи правоохоронних органах.
Усі ці обставини мають бути документально підтверджені — зокрема запрошенням приймаючої сторони або іншими офіційними документами.
Якщо довідку ВПО відкликали, але особа повернулася в Україну, її можна поновити — на підставі особистої заяви.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВПО зможуть отримувати пенсію через «Укрпошту». Водночас у селі на Чернігівщині пропонують переселенцям безкоштовне житло.