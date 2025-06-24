В Україні впроваджують перевірки ВПО: хто може втратити статус

ВПО

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Міністерство фінансів з 1 липня щомісяця перевірятиме, чи перебували внутрішньо переміщені особи за межами України понад 90 днів. У разі підтвердження — довідку ВПО можуть скасувати після додаткової перевірки.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №376.

Якщо підтвердиться, що особа перебувала за межами України безперервно понад 90 календарних днів, проводиться додаткова перевірка. У разі встановлення факту виїзду на постійне місце проживання за кордон — довідку про взяття на облік ВПО можуть відкликати.

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Водночас у постанові зазначені винятки. До 90-денного періоду не зараховуються дні:

службового відрядження;

лікування або реабілітації;

оздоровлення дітей;

стажування за кордоном.

Також не враховуються дні перебування за кордоном з таких причин:

смерті членів сім’ї або родичів;

догляду за хворою дитиною до 18 років;

перебування у лікарнях, судових чи правоохоронних органах.

Усі ці обставини мають бути документально підтверджені — зокрема запрошенням приймаючої сторони або іншими офіційними документами.

Якщо довідку ВПО відкликали, але особа повернулася в Україну, її можна поновити — на підставі особистої заяви.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВПО зможуть отримувати пенсію через «Укрпошту». Водночас у селі на Чернігівщині пропонують переселенцям безкоштовне житло.