Уряд змінив правила виплати пенсій: з’явилася нова вимога

Пенсія в Україні / © ТСН.ua

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Кабінет міністрів України оновив порядок, за яким пенсіонерам нараховують і доставляють виплати за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України. Тепер у списках, за якими здійснюється виплата пенсій чи грошової допомоги, обов’язково повинна бути вказана дата народження людини — день, місяць і рік.

Відповідна зміна передбачена постановою №726, ухваленою 18 червня 2025 року.

Сьогодні пенсії в Україні отримує понад 10 мільйонів людей. Більшість — близько 8,4 мільйона — отримують їх через банківські картки. Ще майже 1,9 мільйона людей — через «Укрпошту».

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Як і раніше, пенсіонери можуть самі обирати, як саме їм зручно отримувати гроші — або в банку, або через поштове відділення. Перевірити список банків, через які можна оформити пенсію, можна на сайті Міністерства фінансів України.

Раніше ми повідомляли, чому не варто накопичувати пенсію на банківській картці, чим це може загрожувати.