Школьник сам выбрался из-под завалов и спас друга: новые подробности ракетного удара по лицею в Одесской области

Последствия атаки по лицею в Одесской области / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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До трех возросло количество погибших в результате ракетной атаки по лицею в Одесской области. От тяжелых травм в больнице умерла 60-летняя работница столовой, которую спасатели накануне освободили из-под завалов. Ранения получили еще 14 человек. На месте до сих пор продолжается разбор завалов.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Черняевой.

Разбитые парты и доски, залитые водой коридоры, нет окон, стен, полностью уничтожен целый этаж. Над руинами поднимается дым. Две баллистические ракеты одна за другой прилетели прямо в здание лицея. И уничтожили его.

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Ракеты прилетели около половины третьего. Это был разгар рабочего дня. Повезло, что каникулы, не было уже мероприятий и кружков для детей. В учебном заведении на рабочих местах было восемнадцать сотрудников. Двое погибли на месте — заместитель директора и руководитель хозяйственной части.

Где-то через час после начала поисковых работ спасатели деблокировали из-под завалов работницу столовой и передали медикам. К сожалению, 60-летняя женщина через несколько часов умерла в больнице. До поздней ночи возле ленты, которой огородили место поисков, дежурят школьники и учителя. Чтобы услышать, что под завалами больше никого нет.

Трудно поверить, но еще накануне на школьном дворе звучала музыка и смех. Старшеклассники танцевали вальс и прощались со школой. А сейчас — горожане разбирают завалы уничтоженной школы вместе со спасателями.

Среди пострадавших — двое старшеклассников. Один из них не только смог выбраться из-под обломков, но и — раненый вытащил своего друга. Оба сейчас в больнице, с серьезными травмами, но без угрозы для жизни.

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«Он на самом деле герой. Он не только сам выбрался из-под завалов, но и друга своего спас», — говорит местный житель Кирилл.

Известий о пропавших без вести не было, но служебные собаки вели себя так, будто под завалами кто-то есть.

«Он ищет людей по легочному дыханию. Мы работали на завале, несколько собак работали разные… Несколько собак давали отметки, но еще копают и мы еще будем работать», — говорит инструктор-кинолог по поиску людей Дарья Титаренко.

Враг значительно усилил атаки на Одессу и Одесскую область. Ударные дроны терроризируют людей каждую ночь и даже днем. Россияне направляют их на больницы, школы, жилые дома.

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«В том же Белгород-Днестровске два дня назад было разбито полностью помещение экстренной медицинской помощи, сгорело 8 автомобилей. Центр переливания крови очень пострадал за последнюю неделю, в него было два попадания. В центре города пострадали многоэтажки, куда дроны залетали», — говорит председатель Одесской ОВА Олег Кипер.

Сегодня в Белгород-Днестровском — день траура по погибшим в результате коварного ракетного удара по лицею.

Напомним, по данным руководителя областного Департамента образования Александра Лончака, российская армия попала в лицей №1 в Белгороде-Днестровском. Накануне в заведении состоялся выпускной у 11-классников.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫЛЕЗ из-под завалов И СПАСИЛ ДРУГА! Подробности МОТОРОШНОГО УДАРА по лицею на ОДЕШИНЕ!

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