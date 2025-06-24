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В НАТО одобрительно оценили начало диалога между Трампом и Путиным — Рютте объяснил, почему это важно
Дональд Трамп сдвинул процесс прекращения войны, начав диалог с Путиным.
Президент США Дональд Трамп начал переговоры с Владимиром Путиным, чем, по мнению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, вывел ситуацию с войной в Украине из тупика.
Об этом он заявил во время выступления на саммите НАТО в Гааге, передает корреспондент LIGA.net.
"Я хочу похвалить президента Трампа за то, что он сдвинул ситуацию с мертвой точки. Когда он пришел к власти, то инициировал диалог с Путиным – и я всегда считал это критически важным", – заявил Рютте.
По его словам, именно президент США имел потенциал вывести конфликт из тупика, ведь "он возглавляет самую мощную армию мира, контролирует 25% мирового ВВП и является самым влиятельным лидером на планете".
В то же время Рютте подчеркнул, что участие Трампа не означает быстрого достижения мира.
"Его действия были очень важны, но это не значит, что мы уже на пороге соглашения. На это понадобится время", - отметил генсек НАТО.
Он добавил, что пока невозможно предусмотреть, когда будет достигнуто прекращение огня, но НАТО должна гарантировать, что Украина будет оставаться сильной и сможет продолжать борьбу — чтобы подойти к предстоящим переговорам с позиции силы.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, будет ли Украина членом НАТО.