Марк Рютте сказал, будет ли Украина членом НАТО

Марк Рютт. / © Associated Press

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Как заявил Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, путь Украины в НАТО необратим.

Об этом сообщили Frankfurter Allgemeine.

Накануне встречи глав государств и правительств НАТО в Гааге во вторник, Рютте также подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Альянса непреклонна и будет оставаться такой.

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Ранее сообщалось, за сутки до открытия саммита НАТО в Гааге до сих пор остается под вопросом, поедет ли туда президент Украины, и однозначного ответа, приедет ли туда Дональд Трамп, тоже нет.

Также Президент США Дональд Трамп выразил разочарование из-за ударов России по гражданским объектам в Украине, но призвал к сдержанности с обеих сторон.