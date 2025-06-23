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Марк Рютте сказал, будет ли Украина членом НАТО
Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте поделился своим мнением, будет ли Украина в НАТО.
Как заявил Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, путь Украины в НАТО необратим.
Об этом сообщили Frankfurter Allgemeine.
Накануне встречи глав государств и правительств НАТО в Гааге во вторник, Рютте также подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Альянса непреклонна и будет оставаться такой.
Ранее сообщалось, за сутки до открытия саммита НАТО в Гааге до сих пор остается под вопросом, поедет ли туда президент Украины, и однозначного ответа, приедет ли туда Дональд Трамп, тоже нет.
Также Президент США Дональд Трамп выразил разочарование из-за ударов России по гражданским объектам в Украине, но призвал к сдержанности с обеих сторон.