Марк Рютте сказав, чи буде Україна членом НАТО

Марк Рютте. / © Associated Press

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Як заявив Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, шлях України до НАТО незворотний.

Про це повідомили Frankfurter Allgemeine.

Напередодні зустрічі глав держав та урядів НАТО в Гаазі у вівторок, Рютте також наголосив, що підтримка України з боку Альянсу є непохитною і залишатиметься такою.

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Раніше повідомлялося, за добу до відкриття саміту НАТО в Гаазі досі залишається під питанням, чи поїде туди президент України, та й однозначної відповіді, чи приїде туди Дональд Трамп, теж немає.

Також Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через удари Росії по цивільних об’єктах в Україні, але водночас закликав до стриманості з обох сторін.