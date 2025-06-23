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Марк Рютте сказав, чи буде Україна членом НАТО
Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте поділився своєю думкою, чи буде Україна в НАТО.
Як заявив Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, шлях України до НАТО незворотний.
Про це повідомили Frankfurter Allgemeine.
Напередодні зустрічі глав держав та урядів НАТО в Гаазі у вівторок, Рютте також наголосив, що підтримка України з боку Альянсу є непохитною і залишатиметься такою.
Раніше повідомлялося, за добу до відкриття саміту НАТО в Гаазі досі залишається під питанням, чи поїде туди президент України, та й однозначної відповіді, чи приїде туди Дональд Трамп, теж немає.
Також Президент США Дональд Трамп висловив розчарування через удари Росії по цивільних об’єктах в Україні, але водночас закликав до стриманості з обох сторін.