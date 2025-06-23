Зеленський відреагував на обстріл ліцею на Одещині: "Абсолютно божевільний удар"

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. Внаслідок обстрілу загинуло щонайменше 2 людей.

Про це написав головнокомандувач у Telegram.

Як відзначив український лідер, дітей у ліцеї, на щастя, не було — зараз канікули. Але були працівники ліцею.

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«На жаль, під завалами можуть бути люди. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким», — відзначив президент.

Ліцей фактично повністю зруйнований. Триває рятувальна операція. Залучені всі необхідні служби.

«Жоден із таких російських ударів не є випадковим — російська армія точно знає, куди бʼє. І це — демонстративні удари. Керівництво Росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну», — запевнив він.

Саме тому, продовжує Зеленський, потрібне реальне та болісне для Росії посилення тиску й санкцій.

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“Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу Росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи — усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на Росію”, — закликав світову спільноту президент Зеленський.

Дата публікації 17:06, 23.06.25 Кількість переглядів 4 Зеленський відреагував на удар РФ по ліцею на Одещині

Нагадаємо, армія РФ атакувала місто Білгород-Дністровський балістичними ракетами. Внаслідок ударів місцевий навчальний заклад зруйновано.

«Росіяни зруйнували місцевий навчальний заклад. Під завалами можуть бути люди — дорослі з викладацького складу. Діти, на щастя, на канікулах, їх у закладі не було», — написав голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.