Спецпредставник Трампа сказав, на які поступки Росії готові піти США

Кіт Келлог / © Associated Press

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог назвав «справедливими» побоювання РФ щодо розширення НАТО на Схід.

Про це він сказав в ефірі ABC News.

«Це справедливе побоювання. Ми неодноразово говорили, що питання приєднання України до НАТО не на порядку денному», — заявив він, додавши, що таку позицію поділяють ще щонайменше чотири країни Альянсу.

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«Знаєте, я, напевно, можу назвати вам ще чотири країни НАТО, і потрібно 32 з 32, щоб дозволити вам вступити до НАТО. І ми бачили, як інші країни кажуть: ні, ми не дуже впевнені в цьому», — зазначив він.

Так Келлог відповів на запитання, чи готовий Трамп пообіцяти російському диктатору Владіміру Путіну те, що НАТО не розширюватиметься.

«Вони (росіяни — ред.) говорять не лише про Україну. Вони говорять про Грузію. Вони говорять про Молдову. І ми кажемо, добре, комплексно, ви знаєте, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це занепокоєння безпеки для них», — сказав він, підкресливши, що рішення з цього приводу має приймати президент США.

Нагадаємо, Дональд Трамп категорично відкинув можливість вступу України в НАТО. Про це він вкотре заявив під час спілкування з журналістами перед зустріччю з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

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Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте за підсумками квітневого засідання Ради Україна — НАТО запевнив у незмінності підтримки оборонним союзом зусиль України із захисту від неспровокованої агресії Росії.