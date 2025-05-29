Нове засідання "Рамштайн": у НАТО назвали дату

Зустріч у форматі «Рамштайн»

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Нове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться 4 червня у штаб-квартирі НАТО

Про це повідомила пресслужба НАТО.

«У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина проведуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО», — йдеться у заяві Альянсу.

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Там не повідомили, чи будуть серед учасників «Рамштайну» представники США.

Нагадаємо, попередній зустріч у форматі «Рамштайн» відбувся 11 квітня у Брюсселі. Її учасниками стали представники 51 країни. Тоді головували Британія та Німеччина, а США представляла делегація. Очільник Пентагону Піт Гегсет приєднався до зустрічі онлайн.

На засіданні партнери України оголосили про надання їй рекордної фінансової допомоги, передавання боєприпасів і сухпайків для ЗСУ.