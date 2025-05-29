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Новое заседание "Рамштайн": в НАТО назвали дату
Новый «Рамштайн» состоится в июне в штаб-квартире НАТО. Его проведут Великобритания и Германия.
Новое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» состоится 4 июня в штаб-квартире НАТО
Об этом сообщила пресс-служба НАТО.
«В среду, 4 июня 2025 года, Великобритания и Германия проведут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО», — говорится в заявлении Альянса.
Там не сообщили, будут ли среди участников «Рамштайна» представители США.
Напомним, предыдущая встреча в формате «Рамштайн» состоялась 11 апреля в Брюсселе. Ее участниками стали представители 51 страны. Тогда председательствовали Великобритания и Германия, а США представляла делегация. Глава Пентагона Пит Хегсет присоединился ко встрече онлайн.
На заседании партнеры Украины объявили о предоставлении ей рекордной финансовой помощи, передаче боеприпасов и сухпайков для ВСУ.
После этого министр обороны Рустем Умеров предложил провести следующую встречу в формате «Рамштайн» в Украине, привлекая к ней представителей Сил обороны и оборонно-промышленного комплекса.