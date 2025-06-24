Можно ловить рыбу в частном пруду

Можно ловить рыбу в арендованном пруду

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Для многих украинцев рыбалка является любимым хобби и способом отдыха. Однако, сталкиваясь с частными или арендованными водоемами, часто возникает вопрос: можно ли ловить рыбу в пруду, который не является «общим»? Ответ на этот вопрос кроется в Водном кодексе Украины и Правилах любительского и спортивного рыболовства, четко разграничивающих права и обязанности граждан, а также владельцев или арендаторов водных объектов.

Водопользование в Украине: общее и специальное

Украинское законодательство, в частности, статья 46 Водного кодекса Украины, определяет два основных вида водопользования: общее и специальное.

Общее водопользование — это право граждан свободно и безвозмездно удовлетворять свои потребности. Оно включает такие виды деятельности, как купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство, водопой животных, а также забор воды без использования специальных сооружений или технических устройств. Это право не предусматривает закрепление водных объектов за конкретными лицами или получение отдельных разрешений согласно статье 47 Водного кодекса Украины.

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Специальное водопользование — это пользование водными объектами, которое осуществляется на основании разрешений или договоров, предоставляющих право на использование водных ресурсов для конкретных нужд (например, для промышленности, сельского хозяйства, рыбоводства и т.п.).

Должны ли рыбаки платить за рыбу, выловленную в арендованном пруду

Наиболее распространенный вопрос касается рыбалки в ставках, предоставленных в аренду. Здесь действует важное правило: общее водопользование на арендуемых водных объектах допускается, но на условиях, устанавливаемых самим водопользователем (арендатором), по согласованию с органом, предоставившим водоем в аренду.

Ключевым моментом является обязанность арендатора, он обязан доводить до сведения населения условия водопользования, а также информировать о возможном запрещении общего водопользования. Если арендатор или соответствующий местный совет не установили таких условий, это означает, что общее водопользование признается разрешенным без каких-либо ограничений. Все эти условия должны быть четко прописаны в договоре аренды водного объекта или отдельном приложении к нему.

Поэтому, прежде чем забросать удочку в арендуемую ставку, гражданам необходимо выяснить, существуют ли ограничения общего водопользования на данном водном объекте, и ознакомиться с ними. Это поможет избежать недоразумений и возможных правовых заморочек.

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Правила любительского и спортивного рыболовства

Любительская и спортивная ловля рыбы и водных беспозвоночных для собственных нужд разрешена всем гражданам Украины, иностранцам, а также лицам без гражданства практически во всех водоемах страны. Однако существуют исключения, где рыболовство запрещено, в частности: в водоемах природно-заповедного фонда, прудовых и других рыбораспределительных хозяйствах, в водоемах со специальным ограниченным использованием (питьевых, технических, лечебных), а также в водоемах, где ловля или добыча полностью запрещены.

Условия отлова различаются в зависимости от статуса водоема:

На водоемах общего пользования рыбалка осуществляется бесплатно.

На водоемах, предоставленных общественным объединениям для организации любительского рыболовства, членам таких объединений разрешено ловить рыбу по членским билетам, а другим гражданам — за платными отлавливающими карточками, выдаваемыми этими объединениями. Стоимость таких карт устанавливается общественными объединениями по согласованию с финансовыми органами и органами рыбоохраны.

Интересно, что установка платы за рыболовство с берега допускается только на реках, площадь водосбора которых не превышает 50 тыс. рублей. квадратных км.

Кто может бесплатно рыбачить в ставках, находящихся в аренде

Право бесплатного рыболовства на водоемах, где внедрено платное рыболовство, а также на закрепленные за общественными объединениями предоставляется определенным категориям граждан при наличии соответствующего удостоверения. К ним относятся инвалиды I и II групп, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС I и II категории, а также дети до 16 лет.

Разрешенные средства и методы ловли

Любительская ловля рыбы разрешается с берега или с лодки на водоемах общего пользования. При этом разрешено использовать удочки всех видов с общим количеством крючков не более пяти на одного рыбака, а также спиннинг.

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На водоемах, где внедрено платное рыболовство, членам общественных объединений по их членским билетам разрешено ловить рыбу с берега или с лодки удочками всех видов с общим количеством крючков не более десяти на рыбалку и спиннингом. Другим лицам ловить рыбу в таких местах запрещается. Детям до 16 лет самостоятельная ловля рыбы разрешается только с берега.

Запреты и ответственность: что нужно знать

Существует ряд строгих запретов на любительское и спортивное рыболовство. Запрещено ловить рыбу:

В каналах теплоэнергоцентралей, подводных и сбросных каналах электростанций, а также подводных и магистральных каналах, отводах рыбохозяйственных и мелиоративных систем, в шлюзовых каналах.

Во вновь водохранилищах (до особого распоряжения).

Из незарегистрированных плавсредств или не имеющих на корпусе четкого регистрационного номера (за исключением гребных лодок).

С лодок или других плавсредств на промышленных участках, закрепленных за пользователями водных биоресурсов.

На расстоянии от берега более 3 км в Черном море и 1,5 км — в Азовском море.

В верхних бьефах плотин на расстоянии ближе 500 метров и вблизи охраняемых мостов в пределах режимных зон охраны.

В радиусе 500 метров вокруг рыборазводных хозяйств, а также непосредственно в водоемах рыборазводных и товарных рыбных хозяйств.

На водоемах, расположенных в зоне эвакуации (отчуждения) на территориях, радиационно загрязненных в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На зимовальных ямах.

С льда на участках водоемов, закрепленных за рыбодобывающими организациями, — на расстоянии более 500 метров от берега.

На водоемах, не определенных органами рыбоохраны как таковых, на которых разрешено любительское рыболовство.

В темное время суток (позднее часа от заката и раньше часа до его восхода) с лодок и других плавучих средств в Черном и Азовском морях.

Без наличия соответствующих документов, дающих право на осуществление ловли в отдельных водоемах.

Ответственность за нарушение может быть достаточно серьезной. Незаконное ограничение прав общего водопользования со стороны водопользователя может повлечь гражданско-правовую (например, расторжение договора аренды пруда) или уголовную (самоуправство, превышение служебных полномочий) ответственность. В то же время, незаконный лов рыбы в арендованном ставке другими лицами может привести к административной или даже уголовной ответственности, поскольку рыба в такой ставке является собственностью арендатора, и ее лов может расцениваться как кража.

Контроль за соблюдением Правил рыболовства осуществляют органы рыбоохраны и другие специально уполномоченные органы, а также общественные инспекторы рыбоохраны и общественные инспекторы по охране окружающей среды. В случае возникновения вопросов правового характера, граждане могут обратиться, например, в отделы безвозмездной вторичной правовой помощи.

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Следовательно, рыбалка в частном пруду в Украине возможна, но только после тщательного выяснения условий водопользования. Понимание и соблюдение этих правил поможет избежать неприятных ситуаций и наслаждаться любимым занятием без нарушения закона.