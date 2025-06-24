Зеленский встретится с топ-чиновниками НАТО и ЕС в Гааге - детали

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Во время саммита НАТО в Гааге, который проходит в среду, президент Украины Владимир Зеленский встретится с генсеком НАТО Марком Рютте и главами пяти ведущих стран — Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании.

Об этом говорится в программе саммита НАТО.

Встреча запланирована на 15:30 среды по местному времени. Накануне, во вторник, Владимир Зеленский проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО и руководством институтов Евросоюза. Вечером запланирован официальный ужин с участием лидеров НАТО, организованный королем Нидерландов, где также будет присутствовать Дональд Трамп. В то же время во вторник состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

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Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины выражал надежду на встречу с президентом США

Кроме того, издание Bloomberg сообщило, что в проекте итогового документа саммита НАТО отсутствует упоминание о перспективе вступления Украины в Альянс и обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.