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Зеленский встретится с топ-чиновниками НАТО и ЕС в Гааге - детали
Президент Украины встретится с генсеком НАТО и пятью лидерами стран.
Во время саммита НАТО в Гааге, который проходит в среду, президент Украины Владимир Зеленский встретится с генсеком НАТО Марком Рютте и главами пяти ведущих стран — Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании.
Об этом говорится в программе саммита НАТО.
Встреча запланирована на 15:30 среды по местному времени. Накануне, во вторник, Владимир Зеленский проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО и руководством институтов Евросоюза. Вечером запланирован официальный ужин с участием лидеров НАТО, организованный королем Нидерландов, где также будет присутствовать Дональд Трамп. В то же время во вторник состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.
Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины выражал надежду на встречу с президентом США
Кроме того, издание Bloomberg сообщило, что в проекте итогового документа саммита НАТО отсутствует упоминание о перспективе вступления Украины в Альянс и обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.