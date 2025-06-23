За 24 часа все улитки убегают из города: сделайте это и засекайте время

Как навсегда избавиться от улиток на огороде / © unsplash.com

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Также, если на вашем участке очень много улиток, не желательно делать мульчирование чего-либо. Именно под мульчей они могут прятаться и выживать в жаркие солнечные дни.

Опытные садоводы советуют убрать с участка сорняки, листья, солому, камни, мульчу, то есть все, где улитки могут укрываться от солнца.

Если уж очень необходима мульча, но вы переживаете, что на участке появятся улитки, тогда используйте хвою или опилки.

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Очень важным шагом является создание барьеров для улиток. Лучше всего подходят зола, горчица, известь, яичная скорлупа. Вообще, можете использовать что угодно, что можно рассыпать вокруг культур на огороде.

Не менее эффективны проволока или медная лента.

Еще одним вариантом можно назвать заселение на участке ящериц, лягушек или жуков-жужелиц, которые любят питаться улитками.