На пляже в Мексике: топ-модель Алессандра Амбросио поделилась яркими фото

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Реклама

44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — отдыхает в Мексике, на популярном курорте Montage Los Cabos, откуда публикует красивые кадры, на которых позирует в купальнике.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Але запечатлена в пестром черно-розовом бикини, ее пляжный образ дополняют солнцезащитные очки и платок на голове в тон, а также соломенная сумка.

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

В Мексике модель отдыхает со своим бойфрендом — Баком Палмером, австралийским дизайнером мужских украшений и аксессуаров, однако его фото в этот раз не показала.

Реклама

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Алессандра Амбросио / © Instagram Алессандры Амбросио

Модель выглядит потрясающе. А она, к слову, мама двух детей. Поддерживать себя в форме ей помогает спорт — она любит посещать тренировки по пилатесу, а также обожает играть в пляжный волейбол — во время такого времяпровождения Але часто попадает в объективы папарацци. Также она придерживается сбалансированного питания, включающего много овощей, фруктов и белковых продуктов.

Ранее, напомним, Алессандра Амбросио появилась на Неделе моды в Берлине. Знаменитость продефилировала на показе бренда Marc Cain Parallel Universe. На подиум модель вышла в эффектном красном платье в пол на тонких бретельках и с пикантным декольте.

Алессандра Амбросио / © Getty Images

Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио и Ричард Ли / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Getty Images Алессандра Амбросио / © Associated Press Алессандра Амбросио / © Associated Press