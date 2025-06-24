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- Шоу-бизнес
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На пляже в Мексике: топ-модель Алессандра Амбросио поделилась яркими фото
Девушка показала яркие фото с отдыха.
44-летняя бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — отдыхает в Мексике, на популярном курорте Montage Los Cabos, откуда публикует красивые кадры, на которых позирует в купальнике.
Але запечатлена в пестром черно-розовом бикини, ее пляжный образ дополняют солнцезащитные очки и платок на голове в тон, а также соломенная сумка.
В Мексике модель отдыхает со своим бойфрендом — Баком Палмером, австралийским дизайнером мужских украшений и аксессуаров, однако его фото в этот раз не показала.
Модель выглядит потрясающе. А она, к слову, мама двух детей. Поддерживать себя в форме ей помогает спорт — она любит посещать тренировки по пилатесу, а также обожает играть в пляжный волейбол — во время такого времяпровождения Але часто попадает в объективы папарацци. Также она придерживается сбалансированного питания, включающего много овощей, фруктов и белковых продуктов.
Ранее, напомним, Алессандра Амбросио появилась на Неделе моды в Берлине. Знаменитость продефилировала на показе бренда Marc Cain Parallel Universe. На подиум модель вышла в эффектном красном платье в пол на тонких бретельках и с пикантным декольте.