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- Шоу-бізнес
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На пляжі в Мексиці: топмодель Алессандра Амбросіо поділилася яскравими фото
Дівчина показала гарні фотографії з відпочинку.
44-річна бразильська топмодель і ангел Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — відпочиває в Мексиці, на популярному курорті Montage Los Cabos, звідки публікує гарні кадри, на яких позує в купальнику.
Але зображена у строкатому чорно-рожевому бікіні, її пляжний образ доповнюють сонцезахисні окуляри та хустка на голові в тон, а також солом’яна сумка.
У Мексиці модель відпочиває зі своїм бойфрендом — Баком Палмером, австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів, проте його фото цього разу не показала.
Модель має приголомшливий вигляд. А вона, до речі, мама двох дітей. Підтримувати себе у формі їй допомагає спорт — вона любить відвідувати тренування з пілатесу, а також обожнює грати у пляжний волейбол. Під час такого проведення часу Але часто потрапляє в об’єктиви папараці. Також вона дотримується збалансованого харчування, що включає багато овочів, фруктів і білкових продуктів.
Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо з’явилася на Тижні моди в Берліні. Знаменитість дефілювала на показі бренду Marc Cain Parallel Universe. На подіум модель вийшла в ефектній червоній сукні до підлоги на тонких бретельках і з пікантним декольте.