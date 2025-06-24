На пляжі в Мексиці: топмодель Алессандра Амбросіо поділилася яскравими фото

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Реклама

44-річна бразильська топмодель і ангел Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — відпочиває в Мексиці, на популярному курорті Montage Los Cabos, звідки публікує гарні кадри, на яких позує в купальнику.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Але зображена у строкатому чорно-рожевому бікіні, її пляжний образ доповнюють сонцезахисні окуляри та хустка на голові в тон, а також солом’яна сумка.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

У Мексиці модель відпочиває зі своїм бойфрендом — Баком Палмером, австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів, проте його фото цього разу не показала.

Реклама

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Модель має приголомшливий вигляд. А вона, до речі, мама двох дітей. Підтримувати себе у формі їй допомагає спорт — вона любить відвідувати тренування з пілатесу, а також обожнює грати у пляжний волейбол. Під час такого проведення часу Але часто потрапляє в об’єктиви папараці. Також вона дотримується збалансованого харчування, що включає багато овочів, фруктів і білкових продуктів.

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо з’явилася на Тижні моди в Берліні. Знаменитість дефілювала на показі бренду Marc Cain Parallel Universe. На подіум модель вийшла в ефектній червоній сукні до підлоги на тонких бретельках і з пікантним декольте.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Associated Press Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images Алессандра Амбросіо / © Getty Images © Associated Press © Associated Press