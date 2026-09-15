- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 2 хв
Топмодель Алессандра Амбросіо у красивій м’ятній сукні прийшла на весілля сестри
Зірка продемонструвала ніжний образ на сімейному святі.
45-річна бразильська супермодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо вирушила до Франції на весілля своєї двоюрідної сестри Наташі Амбросіо та Коннора Моргана. Фото з урочистості вона опублікувала у своєму Instagram. На святі їй товариство склали її діти та наречений.
Весільна церемонія відбулася в Парижі, а серед гостей були родичі та друзі молодят.
Для свята модель обрала м’ятну сукню до підлоги вільного силуету з глибоким декольте та легкою накидкою від Zuhair Murad. Образ Алессандри доповнили босоніжки на підборах, срібляста сумочка та сережки-люстри.
На фото Амбросіо позувала зі своїм нареченим — австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів Баком Палмером. Пара мала дуже гармонійний вигляд і не приховувала своїх почуттів одне до одного.
А також зі своєю 17-річною донькою Анею та молодшою сестрою Алін.
На сімейному фото можна помітити й сина моделі — 11-річного Ноа.
Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо сама стала нареченою — у серпні Бак Палмер зробив їй пропозицію під час романтичного відпочинку. Алессандра показала обручку і зізналася нареченому в коханні, написавши, що обрала б його «у цьому житті й у всіх інших».