Топмодель Алессандра Амбросіо у красивій м’ятній сукні прийшла на весілля сестри

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

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45-річна бразильська супермодель і колишня «ангел» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо вирушила до Франції на весілля своєї двоюрідної сестри Наташі Амбросіо та Коннора Моргана. Фото з урочистості вона опублікувала у своєму Instagram. На святі їй товариство склали її діти та наречений.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Весільна церемонія відбулася в Парижі, а серед гостей були родичі та друзі молодят.

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Для свята модель обрала м’ятну сукню до підлоги вільного силуету з глибоким декольте та легкою накидкою від Zuhair Murad. Образ Алессандри доповнили босоніжки на підборах, срібляста сумочка та сережки-люстри.

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Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з сестрою-нареченою / © Instagram Алессандри Амбросіо

На фото Амбросіо позувала зі своїм нареченим — австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів Баком Палмером. Пара мала дуже гармонійний вигляд і не приховувала своїх почуттів одне до одного.

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо та Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

А також зі своєю 17-річною донькою Анею та молодшою сестрою Алін.

Алессандра Амбросіо з сестрою та дочкою / © Instagram Алессандри Амбросіо

На сімейному фото можна помітити й сина моделі — 11-річного Ноа.

Алессандра Амбросіо з родичами / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо сама стала нареченою — у серпні Бак Палмер зробив їй пропозицію під час романтичного відпочинку. Алессандра показала обручку і зізналася нареченому в коханні, написавши, що обрала б його «у цьому житті й у всіх інших».

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