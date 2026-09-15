У сукні з кейпом та в обідку: майбутня королева Нідерландів відвідала урочистість

Принцеса Амалія / © Getty Images

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Принцеса Катаріна-Амалія була у центрі уваги на Дні принца, де її батько король Віллем-Олександр дав старт новому парламентському року, виступивши з урочистою промовою.

22-річна принцеса Амалія прибула на урочистий захід в одязі, в якому вона почувається найкомфортніше. На ній була оливкова сукня з кейпом, яку спадкоємиця Оранського престолу доповнила туфлями-човниками та сумкою від Yves Saint Laurent.

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Принцеса Амалія / © Getty Images

Вона також обрала пов'язку на голову з тієї ж тканини, що і сукню, у поєднанні з величезними сережками, що привертають увагу, які було видно з-під її волосся, що розвивається.

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Цей вибір не дивний, оскільки ця зачіска стала однією з її улюблених, і ми бачили, як її пов'язка на голову займала центральне місце на цьому заході кілька років тому.

Принцеса Амалія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми детальніше показували, як змінився стиль нідерландської спадкоємиці престолу.

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