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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
52
Час на прочитання
1 хв

У сукні з кейпом та в обідку: майбутня королева Нідерландів відвідала урочистість

До спадкоємиці нідерландського престолу завжди багато уваги з боку публіки та преси.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Амалія

Принцеса Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія була у центрі уваги на Дні принца, де її батько король Віллем-Олександр дав старт новому парламентському року, виступивши з урочистою промовою.

22-річна принцеса Амалія прибула на урочистий захід в одязі, в якому вона почувається найкомфортніше. На ній була оливкова сукня з кейпом, яку спадкоємиця Оранського престолу доповнила туфлями-човниками та сумкою від Yves Saint Laurent.

Принцеса Амалія / © Getty Images

Принцеса Амалія / © Getty Images

Вона також обрала пов'язку на голову з тієї ж тканини, що і сукню, у поєднанні з величезними сережками, що привертають увагу, які було видно з-під її волосся, що розвивається.

Цей вибір не дивний, оскільки ця зачіска стала однією з її улюблених, і ми бачили, як її пов'язка на голову займала центральне місце на цьому заході кілька років тому.

Принцеса Амалія / © Getty Images

Принцеса Амалія / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми детальніше показували, як змінився стиль нідерландської спадкоємиці престолу.

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