Принцеса Інгрід Олекандра обігнала за популярністю свою матір-королеву Метте-Маріт

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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Норвезьке суспільство вкотре підтвердило свою відданість короні у репрезентативному опитуванні, проведеному компанією Verian для телеканалу TV 2.

Дані показують, що 73% респондентів висловлюють високий рівень довіри до кронпринцеси Інгрід Олександри. На думку соціологів країни, це виключно високий показник, який зміцнює позицію молодої принцеси як головного активу для майбутнього династії, що забезпечує її імідж та стабільність.

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Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

На думку експертів із королівської родини, переважна підтримка майбутньої королеви не випадкова, оскільки в останні місяці її публічний імідж був бездоганним. Такі фактори, як її зразкова поведінка у державних органах та відмінний прийом, наданий їй у зв'язку з військовою підготовкою, зміцнили повагу громадськості до неї. Легкість, з якою вона взяла на себе свої перші державні обов'язки, дозволила їй налагодити контакт із громадською думкою.

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А ось її мати королева Метте-Маріт користується високою довірою лише у 35% опитаних і ці цифри говорять про те, що її підтримка зросла після того, як ім'я Метте-Маріт виявилося замішаним у скандалі з Джеффрі Епштейном минулого літа.

Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII / © Associated Press

Аналітики пояснюють цю суттєву відмінність накопиченням проблем, які завдали шкоди іміджу Метте-Маріт в останні роки. Крім публічних скандалів і складних судових розглядів навколо її сина Маріуса Хойбі, існує ще й проблема її слабкого здоров'я через нещодавно перенесену операцію з пересадки легень через легеневий фіброз, що обмежує її присутність в офіційному порядку денному.

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