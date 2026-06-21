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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
97
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Амалія сяяла на бенкеті в новій рубіновій тіарі зі старовинною історією

Королівське подружжя Нідерландів влаштувало цього тижня державний бенкет у Королівському палаці Амстердама на честь візиту імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Катаріна-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королівське подружжя Нідерландів влаштувало цього тижня державний бенкет у Королівському палаці Амстердама на честь візиту імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако.

На державному бенкеті були присутні принцеси Оранські — спадкоємиця престолу Катаріна-Амалія та її молодша сестра Аріана.

Принцеси Амалія та Аріана з батьками королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою / © Getty Images

Принцеси Амалія та Аріана з батьками королем Віллемом-Олександром та королевою Максимою / © Getty Images

Ми вже розповідали детальніше про образ принцеси Аріани, для якої цей бенкет став дебютним, як і вихід у тіарі.

Її старша сестра — принцеса Катаріна-Амалія вже відвідувала подібні державні бенкети і сяяла в вечірніх сукнях та тіарах. Цього вечора дівчина одягла червону сукню на одне плече від Safiyaa з драпованим декольте і була в діамантовій тіарі з рубінами Jac. Vos & Co.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Прикраса була виготовлена французьким ювеліром Меллеріо, який служив усім королівським особам у XIX столітті. Король Вільгельм III також користувався його послугами і 1889 року навіть замовив повний комплект рубінових і діамантових прикрас. Рубінова тіара доповнюється намистом, браслетом, віялом і двома брошами, пише modekoninginmaxima.nl.

Раніше ми показували, як Катаріна-Амалія з’явилася на іншому бенкеті у весільній тіарі своєї матері королеви Максими.

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Дата публікації
Кількість переглядів
97
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