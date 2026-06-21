Топ-5 помилок у дизайні спальні, які насправді роблять її стильнішою

Спальня / © Associated Press

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Як розповідає видання Real Simple, професійні дизайнери інтер’єру чудово знають класичні правила оформлення спальні, але так само добре вміють їх порушувати. І саме у цих «відступах від інструкцій» народжується найцікавіший дизайн, глибший, індивідуальніший та точно не нудний.

Міф: спальня має бути світлою

Довгий час вважалося, що стіни спальні повинні бути світлими чи нейтральними. Але дизайнерка Террі Брієн пропонує подивитися на це інакше. Темніші відтінки, як от глибокий оливковий, приглушений морський синій чи теплий графіт, можуть бути не менш, а іноді навіть значно заспокійливішими. Важливо не те, наскільки колір світлий, а як він працює в інтер’єрі разом із текстурами, світлом і балансом.

Дизайнерка Моллі Міллер додає, що насичені кольори та візерунки можуть створити багатошаровий, затишний простір, який має вигляд «тихо розкоші» та при цьому залишається спокійним і гармонійним.

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Міф: у спальні не має бути робочого столу

Реальність змінюється, робота з дому стала нормою, тож спальня часто виконує кілька функцій одночасно. Лаура Бенсон пояснює, що у просторих кімнатах цілком логічно додати естетичний стіл, який може працювати і як робоча зона, і як туалетний столик. Сьогодні спальня — не лише місце для сну, а багатофункціональний простір життя.

Міф: спальня має бути симетричною

Ідеально дзеркальні тумбочки та лампи по обидва боки ліжка давно перестали бути обов’язковими. Лаура Бенсон наголошує, що асиметрія часто робить простір цікавішим. Лаура Фабіус додає, що різні тумбочки — це не «недоглянутий інтер’єр», а спосіб додати характеру, особливо якщо один із предметів вінтажний чи унікальний.

Також варто звертати увагу на практичність, іноді простір просто не дозволяє симетрію через архітектуру кімнати чи потребу у різному зберіганні з кожного боку.

Міф: або вентилятор, або красива люстра

Багато хто змушений обирати між функціональністю та естетикою, особливо коли у спальні потрібен вентилятор. Проте сучасні рішення знімають цю проблему. За словами Лаури Бенсон, сьогодні існують світильники та люстри зі схованими вентиляторами. А на ринку з’явилися й стильні моделі вентиляторів, які мають вигляд як дизайнерські об’єкти, а не побутова техніка.

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Міф: килим не можна стелити на килим

Якщо у спальні вже є килимове покриття, це не причина відмовлятися від килимів. Бенсон пояснює, що килими допомагають «заземлити» простір і додати йому структури, а ще, це простий спосіб ввести колір і характер у кімнату, яка інакше може мати надто нейтральний вигляд. Головне правило тут одне — не боятися нашаровувати текстури.

Сучасний дизайн спальні все менше про заборони та дедалі більше про свободу. Світлі стіни, симетрія чи «ідеальний» мінімалізм більше не є єдиним правильним шляхом. Натомість дизайнери пропонують довіряти собі, змішувати фактури, додавати характер і не боятися відступати від правил.

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