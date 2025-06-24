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Ермак и Рубио обсудили подготовку встречи Зеленского с Трампом: детали
Обсуждался также гуманитарный трек, в том числе обмен пленными и возвращение детей, похищенных Россией.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о содержательном разговоре с Государственным секретарем США и исполняющим обязанности советника по национальной безопасности президента США Марко Рубио, который состоялся в Гааге.
Об этом Ермак сообщил в Telegram.
Отдельное внимание стороны уделили подготовке к предстоящей встрече президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
"Обсудили подготовку к предстоящей встрече Президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Уделили внимание вопросам структуры встречи, повестки дня и ключевым вопросам для обсуждения", - сообщил Ермак.
Кроме того, руководитель ОП отметил, что Украина поддерживает политику США по Ближнему Востоку, а также подход к урегулированию конфликтов на основе силы.
"Указал, что Украина поддерживает усилия США по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Мы также поддерживаем подход к мирному урегулированию - мир через силу", - сказал Ермак.
Обсуждался также гуманитарный трек, в том числе обмен пленными и возвращение детей, похищенных Россией.
"Отдельно обсудили гуманитарный трек, обмены пленными, возвращение похищенных россией детей. Отметил, что прогресса в вопросах возвращения детей, на который мы рассчитывали, пока нет и нужна помощь США", - сообщил он.
По словам Ермака, обмены пленными стали главным результатом переговоров в Стамбуле, но этого недостаточно: "Обмены пленными и гражданскими сейчас являются ключевым достижением встреч с россиянами в Стамбуле. Но этого недостаточно и это не влияет на завершение войны. Россия продолжает срывать мирный процесс".
"Договорились продолжать конструктивную работу", - подытожил руководитель ОП.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал возможный разговор с Дональдом Трампом на саммите НАТО.