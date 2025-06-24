Саммит НАТО будет разочарованием для Украины: экс-спикер Альянса объяснил

Саммит НАТО в Нидерландах / © Associated Press

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Саммит НАТО в Гааге будет триумфом для Дональда Трампа и разочарованием для Украины.

Такое мнение высказал аналитик The Guardian Дэн Саббаг.

Ожидалось, что Дональд Трамп во вторник прилетит на саммит НАТО в Гааге, чтобы совершить победный круг.

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Кроме того, прошло всего несколько дней с момента первого крупного военного вмешательства за второй срок Трампа — бомбардировки иранских ядерных объектов в Фордо, Натанге и Исфахане в минувшие выходные — и несколько часов с момента объявления им о прекращении огня между Израилем и Ираном.

По мнению эксперта, если не произойдет резкое нарушение этого режима прекращения огня, Трамп, вероятно, прибудет в хорошем настроении. Большинство лидеров НАТО вряд ли захотят нарушить это настроение на сокращенном саммите, предназначенном специально для президента США, у которого короткий период концентрации внимания.

Беспокойство относительно того, откажется ли Трамп от НАТО, выведет американские войска из Европы, покинет Украину и будет стремиться к тесным отношениям с Москвой, которые возникали в начале этого года, ослабли, хотя и не исчезли. Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на ужин, но не на рабочую встречу с лидерами НАТО, отражающим ослабление поддержки США Киева, которому во времена Трампа была приостановлена новая военная помощь.

Бывший представитель НАТО Джейми Шэй заявил, что встреча будет «разочаровывающей для Украины, особенно учитывая, что большинство союзников хотели бы гораздо более жестких формулировок поддержки, открытых дверей для членства Украины в НАТО и более четкого пути санкций против России».

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На практике, добавил он, это будет означать, что поддержку Киева переведут на другие европейские структуры, в частности, на ЕС и контактную группу доноров военной помощи Украине, которую сейчас возглавляют Великобритания и Германия. Но, по мнению Шея, Европа не может восполнить пробелы, вызванные отсутствием военной поддержки США, что ставит Украину под угрозу застрять в оборонной войне, которую Россия стремится продолжить.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что намерен встретиться с президентом США на полях саммита НАТО.

В свою очередь Дональд Трамп подтвердил, что, «вероятно», встретится с Зеленским.