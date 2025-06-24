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"Он в тяжелом положении": Трамп рассказал, о чем спросит Зеленского
Трамп подтвердил, что «вероятно» встретится с Зеленским и цинично заявил, что спросит, у него «как дела».
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что он, «вероятно», встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге.
Об этом глава Белого дома сказал на борту Air Force One, сообщает Le Monde.
«Я скажу ему: „Как дела?“ Он находится в затруднительном положении; он вообще не должен там оказываться», — цинично сказал Трамп.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что намерен встретиться с президентом США на полях саммита НАТО. «Наши команды над этим работают», — подтвердил украинский президент Sky News, заверив, что время такой встречи еще нужно окончательно согласовать.
Руководитель ОП Украины Андрей Ермак также сообщил о встрече с государственным секретарем США Марком Рубио, на которой обсудил подготовку к встрече двух президентов.