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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Он в тяжелом положении": Трамп рассказал, о чем спросит Зеленского

Трамп подтвердил, что «вероятно» встретится с Зеленским и цинично заявил, что спросит, у него «как дела».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что он, «вероятно», встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге.

Об этом глава Белого дома сказал на борту Air Force One, сообщает Le Monde.

«Я скажу ему: „Как дела?“ Он находится в затруднительном положении; он вообще не должен там оказываться», — цинично сказал Трамп.

Ранее Владимир Зеленский объявил, что намерен встретиться с президентом США на полях саммита НАТО. «Наши команды над этим работают», — подтвердил украинский президент Sky News, заверив, что время такой встречи еще нужно окончательно согласовать.

Руководитель ОП Украины Андрей Ермак также сообщил о встрече с государственным секретарем США Марком Рубио, на которой обсудил подготовку к встрече двух президентов.

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