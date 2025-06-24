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Верховная Рада может собраться, чтобы "изгнать" Шмыгаля: нардеп назвал, кто станет новым премьером
По информации одного из нардепов, в Раде пройдет внеочередная сессия 7-8 июля. Вероятно, будут обсуждать возможное изменение премьер-министра.
Верховная Рада в июле может собраться на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть вопросы смены премьер-министра и правительства. По информации народного депутата Украины Алексея Гончаренко, депутатам «Слугам народа» поступило сообщение о подготовке к внеочередной сессии парламента.
Об этом Алексей Гончаренко сообщил в Телеграмм-канале.
Эта срочность связана с Конференцией по восстановлению Украины (Recovery Conference), запланированной на 10-11 июля в Риме. В настоящее время обязанности премьер-министра исполняет Денис Шмигаль, и именно он должен представлять Украину на этом событии.
«Вероятнее всего, что новым премьером станет Юлия Свириденко. И она уже поедет на конференцию в Риме», — отмечает нардеп.
Следующее плановое заседание Верховной Рады назначено на 15 июля.
Напомним, мировые лидеры собрались на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), начавшемся во вторник, 24 июня, в Гааге, Нидерланды.
Одним из ключевых событий саммита станет запланированная встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.