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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
140
Время на прочтение
2 мин

Поставьте стакан риса в шкаф с одеждой — и вы избавитесь от двух самых популярных проблем

Обычно все крупы хранятся на кухонных полках, и мало кто знает, зачем ставить емкость с рисом в шкаф с одеждой. Однако этот простой трюк может быть очень полезен для решения некоторых бытовых проблем.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от затхлого запаха в шкафу

Как избавиться от затхлого запаха в шкафу / © www.freepik.com/free-photo

Рис — это не только универсальная крупа, из которой можно приготовить кучу питательных и вкусных блюд. На самом деле, он может стать настоящим помощником в хозяйстве. Этот продукт может решить сразу несколько популярных проблем. Об этом пишет ресурс «24 Канал».

Зачем ставить рис в шкаф с одеждой: полезный лайфхак, о котором никто не знает

Наверное, всем знакома проблема неприятного затхлого запаха в шкафу с одеждой, который буквально пронизывает все вещи. В таких случаях одежду приходится стирать или относить в химчистку, чтобы избавиться от аромата сырости и застоявшегося воздуха.

Однако избежать этой проблемы действительно очень легко и не нужно тратить кучу времени, усилий и денег на повторную чистку вещей. Все, что нужно для этого, это стакан обычного риса.

Рис обладает мощными абсорбирующими свойствами, то есть способен поглощать влагу и запахи из воздуха. Просто насыпьте немного риса в чистый сухой стакан и поставьте его на полку в шкафу с одеждой. Уже через несколько дней вы почувствуете, что запах исчез, а воздух внутри стал свежее.

Чтобы шкаф наполнял свежий аромат, добавьте в рис несколько капель эфирного масла с любимым запахом. Лучше всего подходят запахи лаванды, эвкалипта, мяты или цитрусовых. Такой «поглотитель» будет действовать до 3–4 недель, затем рис нужно заменить.

Поглощение запахов — это не единственная полезная функция риса. Этот продукт способен справиться еще с одной задачей — защитить одежду от моли. Рис в сочетании с эфирным маслом представляет собой натуральный барьер для моли и других насекомых-вредителей, которые могут поселиться в шкафу.

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Дата публикации
Количество просмотров
140
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