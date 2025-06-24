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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Израиль сообщил, будет ли придерживаться прекращения огня с Ираном

Нетаньяху поблагодарил Трампа за «историческое» участие в конфликте между Ираном и Израилем и заявил о победе Израиля.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху / © Associated Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «достиг исторической победы» над Ираном.

Об этом сообщает CNN.

В обращении к нации Нетаньяху заявил, что Израиль устранил то, что он назвал экзистенциальной ядерной угрозой.

Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за участие Соединенных Штатов в ирано-израильском конфликте.

«У нас никогда не было большего друга в Белом доме», — заискивающее сказал он о Трампе.

Израиль уничтожил ядерную программу Ирана, заявил Нетаньяху, предупредив, что если кто-то в Иране попытается возобновить программу, Израиль будет «действовать с такой же решительностью и такой же силой, чтобы воспрепятствовать такой попытке».

В свою очередь министр обороны Израиля Израэль Кац заявил, что его страна будет уважать прекращение огня с Ираном, «пока это будет делать другая сторона».

Президент Ирана ранее заявил, что Тегеран не будет нарушать условия прекращения огня с Израилем, если Израиль не нарушит соглашение первым.

Напомним, что президент Ирана Масуд Пезешкиан также заявил, что его страна добилась «исторической победы».

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Дата публикации
Количество просмотров
263
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