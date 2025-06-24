"Чего не воюешь, патриот?": Ломаченко сцепился со Стерненко, возмутившись произволом ТЦК

Сергей Стерненко и Василий Ломаченко

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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и волонтер Сергей Стерненко поссорились в комментариях к посту украинского боксера об обстреле россиянами Белгород-Днестровского.

Стерненко назвал Василия предателем и трусом. В ответ Ломаченко начал иронизировать о личной охране Стерненко и заявил, что людям в Украине несет угрозу не только российская армия, но и ТЦК.

Стерненко: "Вася, это же сделали те, кого ты поддерживаешь до сих пор. Россияне. Твои братья. Жалкий ты сцыкун. И предатель".

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Ломаченко: "Это пишет человек, который ходит с охраной... Серьезно? Говорящая голова!"

Стерненко: "Лучше жить под угрозой убийства со стороны россиян, чем встать перед ними на колени, как ты. Лучше иметь говорящую голову, чем пустую. Мерзость, которая даже до сих пор у себя на странице держит видео с восхвалением убийц моего народа. Пусть те "вежливые люди", которых ты глорифицируешь (загугли, что это за слово), заберут у тебя все самое дорогое".

Ломаченко: "Вместе с конторой думали, что написать? Или сам надумал? Под угрозой жизни живут все люди, которые остались в Украине, не только от армии России, но и от своих же ТЦК, которые произвольно пакуют людей, но ты у нас привилегирован! Ты, кстати, чего не воюешь, патриот? Соломон как-то сказал: "Все пройдет, и это тоже". Итак, надеюсь Господь вразумит тебя, прежде чем все пройдет".

Скриншот facebook.com/VasylLomachenko

Скриншот facebook.com/VasylLomachenko

Скриншот facebook.com/VasylLomachenko

Ранее сообщалось, что в комментариях Ломаченко также разнес экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула, которому боксер нашел, что ответить.

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Напомним, в понедельник, 23 июня, российская армия атаковала город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено.

В момент атаки в заведении находились 18 человек. Погибли три работника заведения. Ранения получили 14 человек, среди которых двое 11-классников.