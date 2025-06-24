Мужчина швырнул ребенка на пол в аэропорту: мальчик в коме

Мужчина швырнул ребенка / © thesun.co.uk

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В московском аэропорту мужчина напал на ребенка. По данным очевидцев, он схватил стоящего у чемодана мальчика и с силой бросил его на землю.

Об этом сообщает The Sun.

Мать с сыном, к тому же находящаяся на последних сроках беременности, прибыли в Россию, спасаясь от войны в Иране. Она отвлеклась на детскую коляску по прибытии рейса и оставила мальчика без присмотра на минутку. Семья мальчика прибыла в Россию после сложного пути через Афганистан.

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Кадры камер видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина подошел к маленькому мальчику, поднял его и бросил на пол. Ребенок после падения на землю оказался в коме.

Российские источники идентифицировали нападающего как 31-летнего Владимира Виткова из Беларуси, также недавно прибывшего в страну. Полиция расследует возможные мотивы преступления, включая расистские.

Ранее сообщалось, певица Елена Тополя после того, как ее квартиру сокрушила баллистическая ракета во время массированной атаки по Киеву 23 июня, сделала новое заявление.