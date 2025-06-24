Чоловік жбурнув дитину на підлогу в аеропорту: хлопчик у комі

Чоловік жбурнув дитину / © thesun.co.uk

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У московському аеропорту чоловік напав на дитину. За даними очевидців, він схопив хлопчика, що стояв біля валізи, і з силою кинув його на землю.

Про це повідомляє The Sun.

Мати із сином, яка до того ж перебуває на останніх термінах вагітності, прибули до Росії, рятуючись від війни в Ірані. Вона відволіклася на дитячий візок після прибуття рейсу й залишила хлопчика без нагляду на хвилинку. Родина хлопчика прибула до Росії після складного шляху через Афганістан.

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Кадри з камер відеоспостереження зафіксували, як чоловік підійшов до маленького хлопчика, підняв його та кинув на підлогу. Дитина після падіння на землю опинилася в комі.

Російські джерела ідентифікували нападника як 31-річного Володимира Віткова з Білорусі, який також нещодавно прибув до країни. Поліція розслідує можливі мотиви злочину, включаючи расистські.

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