- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1229
- Час на прочитання
- 1 хв
Іран оголосив про перемогу над Ізраїлем — в РНБО прокоментували (відео)
Жителі Тегерана святкують так зване закінчення війни.
Іран оголосив про перемогу над Ізраїлем. І 24 червня іранці масово виходять на святкування так званої «перемоги». Відео заходів поширюють в медіа і пабліках. Водночас в Україні вже прокоментували святкування в Ірані.
Про це передає низка ЗМІ, а також ClashReport.
«Увесь світ спостерігав за тим, який великий Іран та його єдиний народ», — сказав президент Ірану Масуд Пезешкіян.
Він також заявив, що Ізраїль зазнав великих втрат.
«Ворог зазнав важких втрат, незважаючи на сувору цензуру щодо його втрат та жертв», — йдеться у заяві Пезешкіяна, якого цитує ClashReport.
Тим часом керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко вже прокоментував святкування перемоги в Ірані.
«Іран оголосив перемогу над Ізраїлем. Смішно», — написав він ввечері 24 червня.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав якнайшвидше заспокоїти ситуацію навколо Ірану. Він відмовляється від зміни режиму в цій країні.
Раніше, у ніч проти 22 червня Дональд Трамп оголосив про авіаудари по трьох ядерних об’єктах в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані. За його словами, мета ударів — знищити потужності Ірану зі збагачення урану та зупинити ядерну загрозу.
Читайте також