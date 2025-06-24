В Тегерані святкують так зване закінчення війни

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Іран оголосив про перемогу над Ізраїлем. І 24 червня іранці масово виходять на святкування так званої «перемоги». Відео заходів поширюють в медіа і пабліках. Водночас в Україні вже прокоментували святкування в Ірані.

Про це передає низка ЗМІ, а також ClashReport.

«Увесь світ спостерігав за тим, який великий Іран та його єдиний народ», — сказав президент Ірану Масуд Пезешкіян.

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Дата публікації 21:37, 24.06.25 Кількість переглядів 26 Іран оголосив про перемогу над Ізраїлем - ЗМІ

Він також заявив, що Ізраїль зазнав великих втрат.

«Ворог зазнав важких втрат, незважаючи на сувору цензуру щодо його втрат та жертв», — йдеться у заяві Пезешкіяна, якого цитує ClashReport.

Тим часом керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко вже прокоментував святкування перемоги в Ірані.

«Іран оголосив перемогу над Ізраїлем. Смішно», — написав він ввечері 24 червня.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав якнайшвидше заспокоїти ситуацію навколо Ірану. Він відмовляється від зміни режиму в цій країні.

Раніше, у ніч проти 22 червня Дональд Трамп оголосив про авіаудари по трьох ядерних об’єктах в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані. За його словами, мета ударів — знищити потужності Ірану зі збагачення урану та зупинити ядерну загрозу.

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