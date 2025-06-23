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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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«MIGA»: Трамп допустив зміну режиму в Ірані

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо Ірану, допустивши зміну режиму.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп фактично припустив можливість зміни режиму в Ірані.

Відповідну заяву він зробив у своїй соцмережі Truth Social.

Він заявив, що існує.чий режим не може зробити Іран «великим».

«Неполіткоректно використовувати термін „зміна режиму“, але якщо нинішній іранський режим не здатний зробити Іран знову великим, чому б не змінити режим? MIGA (Make Iran Great Again)», — написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Іраном, попри авіаудари по його ядерній інфраструктурі.

Ми раніше інформували, що головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані заявив, що попри масштабні удари США та Ізраїлю по ядерній інфраструктурі країни, Тегеран не вважає інцидент завершенням протистояння.

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