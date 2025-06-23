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Як Зеленський поставився до ударів Трампа по Ірану: відверта реакція
У своєму відеозверненні Зеленський похвалив Трампа за «рішучість» щодо Ірану.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи ударіи США по об’єктах іранської ядерної програми, похвалив «рішучість» президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 22 червня.
У неділю Зеленський заслухав доповіді по ситуації на Близькому Сході після американських ударів по об’єктах ядерної програми іранського режиму. Він наголосив, що режим в Ірані дуже багато допоміг Путіну. Зокрема, «Шахедами».
«Зараз в українському небі — чергові хвилі „шахедів“. Ми всі прекрасно пам’ятаємо, звідки у Росії така зброя. Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю», — сказав президент.
Він наголосив, що жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути.
«Важливо, що є американська рішучість щодо цього — рішучість президента Трампа. Так само треба підкреслювати, що дипломатія має запрацювати. Запрацювати всюди. На Близькому Сході, у регіоні Затоки, і у нас тут, у Європі, в Україні. Якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, і в тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані», — говорить Зеленський.
Президент закликав світ зробите все, аби диктаторські режими відчули, «що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимість будь-якого поширення терору».
Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив, що вночі 22 червня військові Сполучених Штатів атакували три ядерні об’єкти в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані.