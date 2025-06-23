Як Зеленський поставився до ударів Трампа по Ірану: відверта реакція

Президент Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський, коментуючи ударіи США по об’єктах іранської ядерної програми, похвалив «рішучість» президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 22 червня.

У неділю Зеленський заслухав доповіді по ситуації на Близькому Сході після американських ударів по об’єктах ядерної програми іранського режиму. Він наголосив, що режим в Ірані дуже багато допоміг Путіну. Зокрема, «Шахедами».

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«Зараз в українському небі — чергові хвилі „шахедів“. Ми всі прекрасно пам’ятаємо, звідки у Росії така зброя. Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим країнам масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю», — сказав президент.

Він наголосив, що жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути.

«Важливо, що є американська рішучість щодо цього — рішучість президента Трампа. Так само треба підкреслювати, що дипломатія має запрацювати. Запрацювати всюди. На Близькому Сході, у регіоні Затоки, і у нас тут, у Європі, в Україні. Якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, і в тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані», — говорить Зеленський.

Президент закликав світ зробите все, аби диктаторські режими відчули, «що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимість будь-якого поширення терору».

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Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив, що вночі 22 червня військові Сполучених Штатів атакували три ядерні об’єкти в Ірані — у Фордо, Натанзі та Ісфахані.