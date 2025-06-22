Атака США на ядерний об'єкт Фордо: супутникові знімки показують наслідки

Наслідки удару по Фордо в Ірані / © Maxar Technologies

Реклама

Нові супутникові знімки показують наслідки нічної атаки США на підземний об’єкт зі збагачення урану у Фордо в Ірані.

Про це повідомляє BBC.

На знімках високої роздільної здатності від Maxar Technologies, зроблених 22 червня, видно шість нових кратерів — ймовірні точки потрапляння американських бомб — а також сірий пил та уламки, розкидані по схилу гори, утворені внаслідок атак.

Реклама

© Maxar Technologies

Супутникові знімки також показали значні зміни кольору схилу гори, де розташоване місце, що свідчить про те, що після атак велика територія була вкрита шаром сірого попелу.

© Maxar Technologies

США використовували бомбардувальники B-2 для скидання масивних бомб, які отримали назву «руйнівники бункерів». Ця зброя може проникати глибоко під землю, перш ніж вибухнути.оки що рівень пошкоджень підземного об’єкта невідомий.

«Ви не бачите величезного вибухового ефекту в точці проникнення, оскільки бомба не призначена для вибуху на вході, а глибше всередині об’єкта», — прокоментував Стю Рей, старший аналітик зображень у McKenzie Intelligence Services.

Він додав, що, схоже, три окремі бомби були скинуті у дві окремі точки удару, а сірий колір на землі, мабуть, свідчить про уламки бетону, що утворилися внаслідок вибухів.

Реклама

Пентагон вважає атаку на підземний об’єкт у Фордо успішною з точки зору знищення ядерного потенціалу

«Оцінка збитків від атаки триває, але, за нашою попередньою оцінкою, всі високоточні боєприпаси влучили туди, куди ми планували, і мали бажаний ефект», — заявив міністр оборони США Піт Гегсет на пресконференції.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанз та Ісфахан.