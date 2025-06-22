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Атака США на ядерный объект Фордо: спутниковые снимки показывают последствия
США использовали бомбардировщики B-2 для сброса массивных бомб, которые получили название «разрушители бункеров».
Новые спутниковые снимки показывают последствия ночной атаки США на подземный объект по обогащению урана в Фордо в Иране.
Об этом сообщает BBC
На снимках высокого разрешения от Maxar Technologies, сделанных 22 июня, видны шесть новых кратеров — вероятные точки попадания американских бомб — а также серая пыль и обломки, разбросанные по склону горы, образованные в результате атак.
Спутниковые снимки также показали значительные изменения цвета склона горы, где расположено место, что свидетельствует о том, что после атак большая территория была покрыта слоем серого пепла.
США использовали бомбардировщики B-2 для сброса массивных бомб, которые получили название «разрушители бункеров». Это оружие может проникать глубоко под землю, прежде чем взорваться.оки что уровень повреждений подземного объекта неизвестен.
«Вы не видите огромного взрывного эффекта в точке проникновения, поскольку бомба не предназначена для взрыва на входе, а глубже внутри объекта», — прокомментировал Стю Рэй, старший аналитик изображений в McKenzie Intelligence Services.
Он добавил, что, похоже, три отдельные бомбы были сброшены в две отдельные точки удара, а серый цвет на земле, видимо, свидетельствует об обломках бетона, образовавшихся в результате взрывов.
Пентагон считает атаку на подземный объект в Фордо успешной с точки зрения уничтожения ядерного потенциала
«Оценка ущерба от атаки продолжается, но, по нашей предварительной оценке, все высокоточные боеприпасы попали туда, куда мы планировали, и имели желаемый эффект», — заявил министр обороны США Пит Гегсет на пресс-конференции.
Напомним, в ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан