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Категория
Мир
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Удары США по Ирану: Пентагон сделал первые заявления

Удары США уничтожили ядерную программу Ирана и не были направлены против армии или населения.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Министр обороны Соединенных штатов Пит Гегсет

Министр обороны Соединенных штатов Пит Гегсет. / © Associated Press

Соединенные Штаты уничтожили ядерную программу Ирана и эти удары не были направлены против армии или народа страны.

Об этом заявил министр обороны Соединенных штатов Пит Гегсет в ходе пресс-конференции Пентагона.

"США уничтожили ядерную программу Ирана. Удары не были направлены против иранских войск или граждан страны. Трамп стремится к миру. Иран должен принять это. Амбиции Ирана уничтожены", - отметил Гегсет в своем обращении.

По его словам, действия США направлены не на эскалацию конфликта, а на прекращение угрозы со стороны Ирана, долго продвигавшего свою ядерную программу вопреки международным договоренностям.

Также Гегсет предупредил, что в случае любых ответных действий со стороны Ирана, Соединенные Штаты нанесут еще более масштабный удар.

В ходе операции против иранской ядерной инфраструктуры были задействованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, сбросившие противобункерные боеприпасы.

Министр обороны США отметил, что бомбардировщики, развернутые вчера над Тихим океаном, были приманкой, частью обмана, о котором знало лишь небольшое количество планировщиков.

Напомним, 22 июня США с самолетов разбомбили ядерные объекты Ирана. Операция США в Иране получила название "Полночный топор". Она включала использование 75 высокоточных управляемых боеприпасов, в том числе 14 противобункерных бомб – боеприпасов проникающего действия GBU-57.

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