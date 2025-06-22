Удари США по Ірану: Пентагон зробив перші заяви

Міністр оборони Сполучених штатів Піт Гегсет. / © Associated Press

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Сполучені Штати знищили ядерну програму Ірану, і ці удари не були спрямовані проти армії чи народу країни.

Про це заявив міністр оборони Сполучених штатів Піт Гегсет під час пресконференції Пентагону.

“США знищили ядерну програму Ірану. Удари не були спрямовані проти іранських військ чи громадян країни. Трамп прагне миру. Іран повинен прийняти це. Амбіції Ірану знищені”, — зазначив Гегсет у своєму зверненні.

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За його словами, дії США спрямовані не на ескалацію конфлікту, а на припинення загрози з боку Ірану, який тривалий час просував свою ядерну програму всупереч міжнародним домовленостям.

Також Гегсет попередив, що у разі будь-яких дій у відповідь з боку Ірану, Сполучені Штати завдадуть ще більш масштабного удару.

У ході операції проти іранської ядерної інфраструктури були задіяні стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit, які скинули протибункерні боєприпаси.

Міністр оборони США зазначив, що бомбардувальники, розгорнуті вчора над Тихим океаном, були “приманкою”, частиною обману, про який знала лише невелика кількість планувальників.

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Нагадаємо, 22 червня США з літаків розбомбили ядерні обʼєкти Ірану. Операція США в Ірані отримала назву “Опівнічна сокира”. Вона включала використання 75 високоточних керованих боєприпасів, зокрема 14 протибункерних бомб — боєприпасів проникаючої дії GBU-57.