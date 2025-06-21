Американські бомбардувальники летять до Індійського океану: чи можливий удар по Ірану

Бомбардувальник B-2 Spirit / © Associated Press

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На тлі війни Ізраїлю з Іраном, США перекидають бомбардувальники B-2 Spirit, які можуть знищувати підземні об’єкти.

Літаки вилетіли з авіабази Вайтмен у Міссурі, їх супроводжують вісім літаків-заправників KC-135 Stratotanker, повідомляє видання UK Defence Journal.

Дві групи з чотирьох літаків-заправників вже з’єднувалися з’єднувалася з бомбардувальниками над Канзасом.

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За останні тижні на Близький Схід Штати уже відправили десятки своїх літаків, включно з винищувачами, танкерами та розвідниками. Два суперавіаносці ВМС США також беруть участь в операції разом з іншими елементами військово-морських та повітряних сил.

Американський B-2 Spirit: що це за літак

B-2 Spirit — це стелс-бомбардувальник, спеціально розроблений для ударних місій на далеких відстанях, а також для масштабних атак по підземних спорудах.

Він може нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси, такі як 13-тонні протибункерні бомби Massive Ordnance Penetrator (MOP), призначені для знищення об’єктів під землею.

Бомбардувальник може нести два таких боєприпаси одночасно, що дозволяє йому вражати укріплені споруди за один виліт.

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Окрім того, літак здатний пролітати понад десять тисяч кілометрів без дозаправки.

UK Defence Journal зазначає, що наразі немає жодних ознак удару. Однак припускає, що можливою ціллю може стати об’єкт Фордо, що є важливим елементом ядерної програми Ірану.

Головні зали Фордо знаходяться на глибині 80-90 метрів під землею, що робить його невразливим для будь-якої авіаційної бомби, а також унеможливлює його знищення з повітря.

Нагадаємо, вночі проти 21 червня Ізраїль атакував Іран. У кількох іранських містах були гучні вибухи.

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Тим часом іранські безпілотники прорвалися через ППО Ізраїлю та досягли цілей на півночі та півдні країни.

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