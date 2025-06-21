Американские бомбардировщики летят в Индийский океан: возможен ли удар по Ирану

Бомбардировщик B-2 Spirit / © Associated Press

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На фоне войны Израиля с Ираном США перебрасывают бомбардировщики B-2 Spirit, которые могут уничтожать подземные объекты.

Самолеты вылетели из авиабазы Уайтмэн в Миссури, их сопровождают восемь самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, сообщает издание UK Defence Journal.

Две группы из четырех самолетов-заправщиков уже соединялись с бомбардировщиками над Канзасом.

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За последние недели на Ближний Восток Штаты уже отправили десятки своих самолетов, включая истребителей, танкеров и разведчиков. Два суперавианосца ВМС США также участвуют в операции вместе с другими элементами военно-морских и воздушных сил.

Американский B-2 Spirit: что это за самолет

B-2 Spirit — это стелс-бомбардировщик, специально разработанный для ударных миссий на дальних расстояниях, а также для масштабных атак по подземным сооружениям.

Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, такие как 13-тонные противобункерные бомбы Massive Ordnance Penetrator (MOP), предназначенные для уничтожения объектов под землей.

Бомбардировщик может нести два таких боеприпаса одновременно, что позволяет ему поражать укрепленные постройки за один вылет.

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Кроме того, самолет способен пролетать более 10 тысяч километров без дозаправки.

UK Defence Journal отмечает, что пока нет никаких признаков удара. Однако предполагает, что возможной целью может стать объект Фордо, являющийся важным элементом ядерной программы Ирана.

Главные залы Фордо находятся на глубине 80-90 метров под землей, что делает его неуязвимым для любой авиационной бомбы, а также делает невозможным его уничтожение с воздуха.

Напомним, в ночь на 21 июня Израиль атаковал Иран. В нескольких иранских городах произошли громкие взрывы.

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Между тем, иранские беспилотники прорвались через ПВО Израиля и достигли целей на севере и юге страны.

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