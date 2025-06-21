Іранські дрони прорвали ППО Ізраїлю: що відомо про обстріл

Робота ППО Ізраїлю / © Associated Press

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Ізраїльські військові підтвердили, що два іранські безпілотники змогли подолати систему протиповітряної оборони та досягти цілей на півночі та півдні країни. Це один із небагатьох випадків, коли іранські дрони не були перехоплені.

Про це повідомили у Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), передає CNN.

Один із дронів влучив у двоповерховий будинок у місті Бейт-Шеан біля йорданського кордону. Фото з місця показують великий пролом у стіні, вибиті вікна й двері, а територія навколо вкрита уламками. За даними рятувальників, жертв немає, пошуки під завалами тривають.

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Інший безпілотник впав у відкритій місцевості на півдні. У ЦАХАЛ повідомили, що загалом Іран випустив щонайменше шість дронів під час цієї атаки — решту вдалося збити, зокрема над пустелею Арава та на Голанських висотах.

Від початку ізраїльських ударів по Ірану минулого тижня, Тегеран, за оцінками ізраїльської армії, запустив понад 1000 безпілотників. Більшість з них вдалося збити, однак два апарати змогли досягти цілей.

Нагадаємо, з-під завалів у Ізраїлі дістали тіло українки, яка загинула під час атаки.