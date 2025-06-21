В Україні очікуються дощі з грозами та поривчастий вітер

Прогноз погоди / © Unsplash

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В Україні у неділю, 22 червня, очікується нестійка погода з помірною температурою та опадами на більшості території країни. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +20–+25 градусів, однак вранці буде досить прохолодно, тому рекомендується мати легкий верхній одяг.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

Поривчастий західний вітер збережеться протягом дня, що може створювати відчуття свіжості навіть за помірної температури. На значній частині України прогнозуються дощі з грозами, які можуть супроводжуватися поривами вітру.

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Винятком стануть південні та південно-східні області, де очікується суха погода без опадів.

У столиці, Києві, також прогнозують дощі з грозами, а вдень температура повітря буде в межах +18–+20 градусів. Західний вітер посилиться, що варто врахувати під час планування перебування на вулиці.

Загалом, погода у неділю сприятиме тим, хто віддає перевагу прохолодній та свіжій атмосфері, проте дощі та вітер можуть впливати на комфорт перебування на відкритому повітрі. Рекомендується враховувати ці умови при плануванні подій та подорожей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні очікуються заморозки на ґрунті, які можуть опуститися до 0°C.

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