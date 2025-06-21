В чому окупанти мають перевагу на фронті: в ЗСУ розповіли

Дрон / © Getty Images

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Російська армія демонструє не лише значні людські та матеріальні витрати, але й певні технологічні досягнення, які заслуговують уваги України.

Про це розповів старший лейтенант Сил оборони України, відомий під позивним «Алекс», у своєму Telegram‑блозі.

Він акцентує на успіхах РФ в оптоволоконних FPV‑дронах.

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За його словами, росіяни продемонстрували системний науково‑методичний підхід: вони не просто впроваджують новітні дрони в бойових умовах, а й аналізують, досліджують і вдосконалюють їхню ефективність.

«Росіяни значно краще підходять до створення науково‑методичної бази засобів та методів ведення війни», — зазначає «Алекс», додаючи, що оптоволоконні FPV‑дрони з’явилися в них першими і дали перевагу саме завдяки цьому підходу.

Український військовий нагадує: вивчення російської методички з FPV‑дронів може допомогти ЗСУ адаптувати і покращити власні технології. Така методична база — результат системного поєднання теорії й практики, чого бракує українським фахівцям.

«Їхні матеріали та досвід варто вивчати та переймати», — підкреслює «Алекс».

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Адаптація цих напрацювань — не просто технологія, а можливість підвищити ефективність дронів ЗСУ та краще реагувати на сучасні виклики. Військові інновації та стратегічна підготовка залишаються ключовими факторами у «війні дронів», де першість може визначити результати.

Нагадаємо, інтенсивність російських атак дронами по Україні може тимчасово знизитися через загострення ситуації на Близькому Сході.

Зокрема, Ізраїль отримав можливість завдати удару по іранському заводу дронів в Ісфахані, тоді як Україна неодноразово атакувала виробничі потужності в Єлабузі, які постачають безпілотники армії РФ. Це суттєво впливає на ланцюги постачання дронів до Росії.

Втім, Москва вже готується до нарощування виробництва безпілотників. Зазвичай російські сили завдають ударів по кількох цілях одночасно, зокрема й по цивільній інфраструктурі.

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