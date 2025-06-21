- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 141
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер
Ветер и дожди с грозами ожидаются в Украине 22 июня.
В Украине в воскресенье, 22 июня, ожидается неустойчивая погода с умеренной температурой и осадками на большинстве территории страны. Столбики термометров днем поднимутся до +20-+25 градусов, однако утром будет довольно прохладно, поэтому рекомендуется иметь легкую верхнюю одежду.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Порывистый западный ветер сохранится в течение дня, что может создавать ощущение свежести даже при умеренной температуре. На значительной части Украины прогнозируются дожди с грозами, которые могут сопровождаться порывами ветра.
Исключением станут южные и юго-восточные области, где ожидается сухая погода без осадков.
В столице, Киеве, также прогнозируют дожди с грозами, а днем температура воздуха будет в пределах +18-+20 градусов. Западный ветер усилится, что стоит учесть при планировании пребывания на улице.
В общем, погода в воскресенье будет способствовать тем, кто предпочитает прохладную и свежую атмосферу, однако дожди и ветер могут влиять на комфорт пребывания на открытом воздухе. Рекомендуется учитывать эти условия при планировании событий и путешествий.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ожидаются заморозкина почве, которые могут опуститься до 0°C.