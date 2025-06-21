В Украине ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер

Прогноз погоды / © Unsplash

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В Украине в воскресенье, 22 июня, ожидается неустойчивая погода с умеренной температурой и осадками на большинстве территории страны. Столбики термометров днем поднимутся до +20-+25 градусов, однако утром будет довольно прохладно, поэтому рекомендуется иметь легкую верхнюю одежду.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Порывистый западный ветер сохранится в течение дня, что может создавать ощущение свежести даже при умеренной температуре. На значительной части Украины прогнозируются дожди с грозами, которые могут сопровождаться порывами ветра.

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Исключением станут южные и юго-восточные области, где ожидается сухая погода без осадков.

В столице, Киеве, также прогнозируют дожди с грозами, а днем температура воздуха будет в пределах +18-+20 градусов. Западный ветер усилится, что стоит учесть при планировании пребывания на улице.

В общем, погода в воскресенье будет способствовать тем, кто предпочитает прохладную и свежую атмосферу, однако дожди и ветер могут влиять на комфорт пребывания на открытом воздухе. Рекомендуется учитывать эти условия при планировании событий и путешествий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ожидаются заморозкина почве, которые могут опуститься до 0°C.

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