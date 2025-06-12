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Какая будет погода в Украине 13 июня: прогноз синоптика
В большинстве областей Украины 13 июня ожидается прохладная погода.
В Киеве завтра, 13 июня, дождь, ветер северо-западный с порывами до 15-20 м/с и +16+18 градусов. Температуру воздуха в целом по Украине атмосфера снизит завтра до +8+14 градусов ночью, днем ожидается +15+19 градусов.
Об этом написала синоптик Наталья Диденко.
«Внимание! Повсюду в Украине в пятницу ожидается сильный ветер северо-западного происхождения, местами штормовые порывы до 15-20 м/с», — написала она.
Дожди пройдут 13 июня в северных, центральных областях Украины и Харьковщине. На остальной территории Украины без существенных осадков.
Уже с субботы-воскресенья температура начнет повышаться. Жара пока не видна, только умеренное комфортное тепло.
Ранее говорилось, что четверг, 12 июня, в большинстве областей неустойчивую погоду с кратковременными дождями летнего характера будут обуславливать атмосферные фронты. Давление будет испытывать колебания.
Украиной будет распространяться еще одна порция прохлады с северных широт , что повлечет за собой неуютный оживленный северо-западный ветер, особенно порывистый днем, и низкие, как для лета температуры.
Итак, ожидаем кратковременные дожди, только в западных, ночью и восточных областях без осадков.