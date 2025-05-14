Какая будет погода в Украине 15 мая: прогноз синоптика

Погода / © Associated Press

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Завтра, 15 мая, в Украине будет достаточно прохладно. Температура воздуха в течение дня пятницы составит +14+18 градусов, в южной части местами до +20 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Ветер юго-западного направления будет порывистым и подчас даже со штормовыми порывами, до 15-20 метров в секунду. В большинстве областей Украины пройдут дожди, в западных областях, вероятно, сильные дожди, в Карпатах и вблизи Карпат местами с мокрым снегом. Разве что южная часть и юго-восток Украины уйдут от существенных осадков — преимущественно сухо.

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«Температура воздуха в течение дня пятницы будет составлять +14+18 градусов, в южной части местами до +20 градусов.

В пятницу в столице будет очень холодно, потому что будет идти дождь и предполагается не выше +10 градусов.

Напомним, в течение этой недели в Украине значительных изменений погоды ждать не стоит. На территорию страны продолжает влиять холодная воздушная масса из северных широт, которая, в частности, принесет осадки.

По словам синоптикини «Укргидрометцентра» Натальи Птухи, Украина в течение недели будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. В частности, уже 15 мая приближается атмосферный фронт с северо-запада, что станет причиной более ощутимых осадков.

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