Якою буде погода в Україні 15 травня: прогноз синоптикині

Погода / © Associated Press

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Завтра, 15-го травня, в Україні буде достатньо прохолодно. Температура повітря протягом дня п’ятниці становитиме +14+18 градусів, у південній частині місцями до +20 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Вітер південно-західного напрямку буде рвучким і часом навіть зі штормовими поривами, до 15-20 метрів за секунду. В більшості областей України пройдуть дощі, в західних областях ймовірно сильні дощі, у Карпатах та поблизу Карпат місцями з мокрим снігом. Хіба що південна частина та південний схід України уникнуть істотних опадів — переважно сухо.

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«Температура повітря протягом дня п’ятниці становитиме+14+18 градусів, у південній частині місцями до +20 градусів. Відчутно похолоднішає у четвер у західних областях України — там завтра лише +8+13 градусів. У Києві 15-го травня очікується дощ, сильний вітер південно-західного напрямку та +15 градусів», — зазначила синоптикиня.

У п’ятницю в столиці буде дуже холодно, бо йтиме дощ і передбачається не вище +10 градусів.

Нагадаємо, протягом цього тижня в Україні значних змін погоди очікувати не варто. На територію країни продовжує впливати холодна повітряна маса з північних широт, яка, зокрема, принесе опади.

За словами синоптикині "Укргідрометцентру" Наталії Птухи, Україна впродовж тижня перебуватиме в полі зниженого атмосферного тиску. Зокрема, вже 15 травня наближатиметься атмосферний фронт із північного заходу, що стане причиною більш відчутних опадів.

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